Подмосковный врач рассказала, как распознать у ребёнка зависимость от вейпа

23 октября 2026, 21:35

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Курение вейпов становится всё более массовым явлением среди молодёжи. Глядя на старшеклассников или взрослых, подростки иногда начинают пробовать их с 10-11 лет и стремятся скрыть эту привычку.





Об этом рассказала заведующая педиатрическим отделением поликлиники №3 Сергиево-Посадской больницы Наталья Ровкина. Она предложила активно популяризировать информацию о последствиях курения электронных сигарет.

«Многие ошибочно полагают, что вейп – это просто пар и вода, а значит, он безопаснее обычных сигарет. На самом деле при нагревании химических элементов выделяются токсические вещества и канцерогены, которые оказывают губительное воздействие на формирующийся детский организм», – пояснила Ровкина.

«Если вы нашли вейп, не ругайте и не кричите – подросток воспримет агрессию в штыки и закроется. Гораздо лучше – спокойный, доверительный разговор. Вы можете даже не упоминать о находке сразу, а рассказать о вреде глицерина и пропиленгликоля, которые не выводятся из организма и могут вызвать необратимые последствия», – сказала Ровкина.