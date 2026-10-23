Подмосковный врач рассказала, как распознать у ребёнка зависимость от вейпа
Курение вейпов становится всё более массовым явлением среди молодёжи. Глядя на старшеклассников или взрослых, подростки иногда начинают пробовать их с 10-11 лет и стремятся скрыть эту привычку.
Об этом рассказала заведующая педиатрическим отделением поликлиники №3 Сергиево-Посадской больницы Наталья Ровкина. Она предложила активно популяризировать информацию о последствиях курения электронных сигарет.
«Многие ошибочно полагают, что вейп – это просто пар и вода, а значит, он безопаснее обычных сигарет. На самом деле при нагревании химических элементов выделяются токсические вещества и канцерогены, которые оказывают губительное воздействие на формирующийся детский организм», – пояснила Ровкина.По словам доктора, в первую очередь страдает дыхательная система. Нехватка кислорода бьёт по сердечно-сосудистой и центральной нервной системам. К тому же уже доказано, что курение вызывает хронические болезни лёгких и онкологические заболевания.
Особую тревогу вызывает так называемая «попкорновая болезнь», то есть облитерирующий бронхиолит, когда лёгкие на рентгене выглядят как попкорн. Она проявляется длительным кашлем и сегодня неизлечима.
Родителей должны насторожить скрытность и раздражительность подростка, фруктовый запах от одежды и рук, проблемы со сном, ухудшение успеваемости и снижение способности к физическим нагрузкам. У школьника может ухудшиться успеваемость.
«Если вы нашли вейп, не ругайте и не кричите – подросток воспримет агрессию в штыки и закроется. Гораздо лучше – спокойный, доверительный разговор. Вы можете даже не упоминать о находке сразу, а рассказать о вреде глицерина и пропиленгликоля, которые не выводятся из организма и могут вызвать необратимые последствия», – сказала Ровкина.Она назвала лучшей профилактикой доверие и заботу.