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Спасённую после ДТП косулю поселили в национальном парке «Лосиный остров»

оригинал Фото: Валерия Исаева / ГАУ АИС «Подмосковье»

В вольерный комплексе Лосиной биостанции, расположенной в национальном парке «Лосиный остров», встретили нового жильца. Это самец европейской косули по кличке Яша.



Ещё малышом он попал в аварию и получил серьёзные травмы. Работники охотхозяйства взяли животное под опеку, выкормили и выходили. А на днях Яшу перевезли в просторный вольер на Лосиной биостанции.

Фото: Валерия Исаева / ГАУ АИС «Подмосковье»

Адаптация заняла всего пару недель. Сначала новосёл прятался в высокой траве. Однако сотрудники навещали, подкармливали его и завоевали доверие. Теперь косуля дружелюбно встречает людей, выходя к передней части вольера.

В планах научного отдела – привезти Яше подругу. Косуле необходимо общаться с сородичами, а лучше создать пару.
Лора Луганская

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