Спасённую после ДТП косулю поселили в национальном парке «Лосиный остров»
В вольерный комплексе Лосиной биостанции, расположенной в национальном парке «Лосиный остров», встретили нового жильца. Это самец европейской косули по кличке Яша.
Ещё малышом он попал в аварию и получил серьёзные травмы. Работники охотхозяйства взяли животное под опеку, выкормили и выходили. А на днях Яшу перевезли в просторный вольер на Лосиной биостанции.
Адаптация заняла всего пару недель. Сначала новосёл прятался в высокой траве. Однако сотрудники навещали, подкармливали его и завоевали доверие. Теперь косуля дружелюбно встречает людей, выходя к передней части вольера.
В планах научного отдела – привезти Яше подругу. Косуле необходимо общаться с сородичами, а лучше создать пару.
Читайте также: