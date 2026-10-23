Спасённую после ДТП косулю поселили в национальном парке «Лосиный остров»

23 октября 2026, 21:12

оригинал Фото: Валерия Исаева / ГАУ АИС «Подмосковье»

В вольерный комплексе Лосиной биостанции, расположенной в национальном парке «Лосиный остров», встретили нового жильца. Это самец европейской косули по кличке Яша.