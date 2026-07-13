Подмосковье стало лидером по экспорту кормов для домашних питомцев

13 июля 2026, 21:52

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область стала лидером среди российских регионов по экспорту кормов для кошек и собак. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





С января по июнь текущего года предприятия региона поставили за рубеж свыше 18 000 тонн качественного питания для домашних любимцев. В денежном выражении экспорт прибавил более 80% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Физические объёмы поставок увеличились на 60%.

«Рост экспорта кормов для кошек и собак подтверждает высокое качество продукции подмосковных производителей и её востребованность на зарубежных рынках. Мы делаем ставку на продукцию глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью», – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.