В шести округах Подмосковья отремонтировали светофоры

04 марта 2026, 17:45

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Специалисты Мосавтодора восстановили работу светофорных объектов на региональных дорогах в шести городских и муниципальных округах Московской области. Работы проводились в рамках зимнего содержания, ​сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







Транспортные светофоры отремонтировали на Олимпийском проспекте в Мытищах, улице Октябрьской Революции в Коломне, улице Кулаковской Горки в деревне Манушкино (Чехов), улице Жилинской в посёлке Андреевка (Солнечногорск), а также в деревне Глухово и посёлке Путилково (Красногорск).



В посёлке Тучково Рузского округа восстановили неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора на улице Лебеденко.



В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводят еженедельно. Особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность: светофорам, ограждениям, освещению, знакам и искусственным неровностям.