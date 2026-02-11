Подмосковье стало лидером по России по расселению аварийного жилья
Московская области возглавила список российских регионов по объёму расселённого аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития территорий.
По данным фонда, в Подмосковье расселили свыше 611 тысяч квадратных метров пришедшей в негодность жилплощади.
«В Московской области расселили 611,4 тыс. квадратных метров и улучшили жилищные условия 36,7 тыс. человек», — уточнил гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин.Второе место по объёму расселённого жилья заняла Тульская область: там расселили 176,5 тыс. квадратных метров и переселили 8,8 тысяч человек. А на третье место вышла Владимирская область с 159,7 тыс. квадратных метров расселённого жилья. При этом по числу переселённых людей Владимирская область на втором месте: там новые квартиры получили 9,6 тыс. человек.