В Подмосковье стартует онлайн-хакатон «Кибер рывок» для школьников и студентов

оригинал Фото: istockphoto / Tippapatt

Школьники 8–11 классов и студенты из Подмосковья могут присоединиться к онлайн-хакатону по программированию «Кибер рывок», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.



К участию приглашают ребят, которые уверенно владеют хотя бы одним языком программирования и хотят попробовать себя в реальных проектах. Организаторы подготовили кейсы от компаний-партнёров: создание ботов, веб-сервисов и решений на базе искусственного интеллекта.

Хакатон пройдёт в формате командной работы 16–17 февраля. Участников ждут обмен опытом, менторская поддержка от экспертов и возможность проявить себя на практике.

Регистрация открыта до 13 февраля включительно. Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму на официальном сайте мероприятия.

Дайана Хусинова

