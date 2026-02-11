В Подмосковье стартует онлайн-хакатон «Кибер рывок» для школьников и студентов
Школьники 8–11 классов и студенты из Подмосковья могут присоединиться к онлайн-хакатону по программированию «Кибер рывок», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
К участию приглашают ребят, которые уверенно владеют хотя бы одним языком программирования и хотят попробовать себя в реальных проектах. Организаторы подготовили кейсы от компаний-партнёров: создание ботов, веб-сервисов и решений на базе искусственного интеллекта.
Хакатон пройдёт в формате командной работы 16–17 февраля. Участников ждут обмен опытом, менторская поддержка от экспертов и возможность проявить себя на практике.
Регистрация открыта до 13 февраля включительно. Чтобы подать заявку, нужно заполнить форму на официальном сайте мероприятия.
