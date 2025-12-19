Подмосковье стало лидером по уровню роботизации промышленности

19 декабря 2025, 18:32

Московская область лидирует среди российских регионов по количеству задействованных на промышленных предприятиях роботов. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она также отметила, что президент Владимир Путин поставил задачу войти в топ стран-лидеров по уровню промышленной роботизации.

«Московская область занимает первое место в России по количеству промышленных роботов. На наших предприятиях их используют свыше 1900. Это самый высокий уровень роботизации промышленности по стране», – пояснила Зиновьева.