Резиденты ОЭЗ «Дубна» сэкономили за счёт таможенных льгот свыше 3,3 млрд рублей
Резиденты Особой экономической зоны «Дубна» по итогам первых трёх кварталов текущего года сэкономили за счёт таможенных преференций свыше 400 млн рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Режим свободной таможенной зоны – одна из преференций, доступных резидентам ОЭЗ.
«С января по сентябрь 2025 года таможенные льготы позволили резидентам ОЭЗ «Дубна» сэкономить 406 млн рублей. Суммарный же объём таможенной экономии за всё время работы площадки превысил 3,3 млрд рублей», – уточнила Зиновьева.На территории таких площадок организована работа зон таможенного контроля со всем необходимым оборудованием. Они позволяют резидентам без уплаты таможенных пошлин и НДС ввозить на территорию и вывозить с неё комплектующие, оборудование и сырьё.
В начале декабря на площадке ОЭЗ «Дубна» запустили в работу новую зону таможенного контроля, которая будет обслуживать не менее 15 высокотехнологичных компаний.