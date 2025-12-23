В Подмосковье с начала года демонтировали более 3,9 тыс. ларьков

23 декабря 2025, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

3912 нестационарных торговых объектов, установленных или работавших с нарушениями, демонтировали в Московской области с текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Работа по выявлению подлежащих сносу палаток проводится в Подмосковье на постоянной основе. В ней участвуют представители министерства и местной администрации.





«Проверки позволяют обнаруживать и ликвидировать торговые точки, не соответствующие установленным требованиям и работающие без необходимых разрешений. Это направлено на обеспечение безопасности потребителей и соблюдение санитарных норм», — говорится в сообщении.