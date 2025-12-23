В Подмосковье с начала года демонтировали более 3,9 тыс. ларьков
3912 нестационарных торговых объектов, установленных или работавших с нарушениями, демонтировали в Московской области с текущем году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Работа по выявлению подлежащих сносу палаток проводится в Подмосковье на постоянной основе. В ней участвуют представители министерства и местной администрации.
«Проверки позволяют обнаруживать и ликвидировать торговые точки, не соответствующие установленным требованиям и работающие без необходимых разрешений. Это направлено на обеспечение безопасности потребителей и соблюдение санитарных норм», — говорится в сообщении.Кроме того, в Московской области борются с нелегальной торговлей. Нарушителей выявляют в ходе рейдов, а также с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». С начала года в этой сфере обнаружили более трёх тысяч нарушений и выписали штрафы на 2,6 млн рублей.