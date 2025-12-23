Достижения.рф

В Егорьевске построят фермерский комплекс для крупного рогатого скота и овец

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Егорьевском муниципальном округе фермерское хозяйство «Маквинер» построит комплекс для разведения крупного рогатого скота и овец. Земельный участок площадью 11,89 гектара предоставили в аренду на пять лет для реализации сельскохозяйственного проекта. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.



«Маквинер» планирует производить мясо и мясную продукцию, развивать скотоводство. Фермерское хозяйство рассчитывает за пять лет произвести около 100 тонн мяса, что значительно пополнит местный рынок натуральной продукции. Кроме того, проект создаст новые рабочие места и поможет развитию сельскохозяйственного сектора региона.

На участке построят:

  • помещения для содержания животных,
  • склады для кормов,
  • ветеринарный пункт, чтобы создать комфортные условия для скота и обеспечить санитарную безопасность.
В Минсельхозе Московской области отмечают, что проект сочетает развитие фермерства с укреплением экономики муниципалитета и поддержкой продовольственной безопасности.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0