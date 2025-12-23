В Егорьевске построят фермерский комплекс для крупного рогатого скота и овец

23 декабря 2025, 10:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Егорьевском муниципальном округе фермерское хозяйство «Маквинер» построит комплекс для разведения крупного рогатого скота и овец. Земельный участок площадью 11,89 гектара предоставили в аренду на пять лет для реализации сельскохозяйственного проекта. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.





«Маквинер» планирует производить мясо и мясную продукцию, развивать скотоводство. Фермерское хозяйство рассчитывает за пять лет произвести около 100 тонн мяса, что значительно пополнит местный рынок натуральной продукции. Кроме того, проект создаст новые рабочие места и поможет развитию сельскохозяйственного сектора региона.



На участке построят: