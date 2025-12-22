В Подмосковье за год ввели в оборот более 7 тысяч гектаров сельхозземель

22 декабря 2025, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше семи тысяч гектаров залежных земель сельскохозяйственного назначения ввели в оборот с начала текущего года в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Земли расположены в 26 округах региона.





«Сельхозпроизводителям, которые занимаются вводом в оборот залежных земель, положена субсидия на проведение культуртехнических мероприятий. Она возмещает до половины от понесенных затрат, в том числе на расчистку земель от растительности, пней, камней и кочек, рыхление, пескование, глинование и первичную обработку», —говорится в сообщении.