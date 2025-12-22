В Подмосковье за год ввели в оборот более 7 тысяч гектаров сельхозземель
Свыше семи тысяч гектаров залежных земель сельскохозяйственного назначения ввели в оборот с начала текущего года в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Земли расположены в 26 округах региона.
«Сельхозпроизводителям, которые занимаются вводом в оборот залежных земель, положена субсидия на проведение культуртехнических мероприятий. Она возмещает до половины от понесенных затрат, в том числе на расчистку земель от растительности, пней, камней и кочек, рыхление, пескование, глинование и первичную обработку», —говорится в сообщении.В министерстве также назвали несколько предприятий, занявших обработкой простаивающих земель. В частности, компания «Рассвет-Авангард» из Волоколамского округа ввела в оборот 851 гектар, ступинский племзавод «Барыбино» — более 358 гектаров, а можайский «Агроинтех» — 282 гектара.