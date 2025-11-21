Подмосковье стало лидером России по строительству жилья

21 ноября 2025, 08:59

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

160 многоквартирных домов общей площадью более двух миллионов квадратных метров и частные дома общей площадью свыше восьми миллионов квадратных метров ввели в эксплуатацию в Московской области с начала текущего года. Это самый высокий результат среди всех российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.





Лидерами по строительству многоквартирных домов стали следующие округа: Ленинский, где ввели в эксплуатацию 305 тысяч квадратных метров жилья, Одинцовский — 236 тысяч, Балашиха — 225 тысяч, Красногорск — 177 тысяч и Домодедово — 162 тысячи.





«По вводу в эксплуатацию индивидуального жилья лидерские позиции сохраняют Раменский муниципальный округ, Истра и Одинцовский округ», — отмечается в сообщении.