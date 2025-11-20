В Павловском Посаде готовят семь лыжных трасс для массовых катаний

20 ноября 2025, 17:45

Фото: пресс-служба Администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павлово-Посадском городском округе планируют открыть семь лыжных трасс для жителей и гостей муниципалитета. Самая большая по протяженности лыжная трасса составит 2 км, сообщили в местной Администрации.