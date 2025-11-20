В Павловском Посаде готовят семь лыжных трасс для массовых катаний
В Павлово-Посадском городском округе планируют открыть семь лыжных трасс для жителей и гостей муниципалитета. Самая большая по протяженности лыжная трасса составит 2 км, сообщили в местной Администрации.
Трасса на улице Белинского,1 будет работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00, в выходные с 08:00 до 10:00 и с 13:00 до 21:00.
Прокат лыж и другого оборудования организуют на ул. Большая Покровская, 60В с 08:00 до 22:00. Для удобства посетителей будут доступны раздевалки на нескольких трассах: пер. Интернациональный, д.32, п. Большие Дворы, ул. Спортивная, д.2А, а еще — на городском стадионе им. Р.Э. Классона в Электрогорске.
Круглосуточно кататься на лыжах можно на футбольном поле по ул. Кржижановского 12/1 и на городских карьерах в Электрогорске — ул. Некрасова.
Специалисты Управления по культуре, спорту и работе с молодежью округа отмечают, что после того, как покров снега позволит оборудовать лыжные трассы, всех жителей и гостей округа пригласят провести время с пользой.
Во время соревнований трассу по улице Белинского, д. 1 закроют для массового катания. Все объявления разместят в социальных сетях Администрации Павлово-Посадского округа.
Посещение трасс свободное — кататься могут дети от 6 лет и старше.
