Подмосковье стало лидером ЦФО по числу наград «Экспортера года»
Предприятия Московской области показали высокие результаты на всероссийском конкурсе «Экспортер года» по итогам 2025 года. Регион стал лидером по количеству наград среди субъектов Центрального федерального округа. Особо отличились компании агропромышленного комплекса, которые заняли призовые места в ключевых номинациях федерального этапа, рассказали в подмосковном Минсельхозе.
Среди победителей — ООО «Торговая компания «МИРАТОРГ», признанная лучшим экспортером в сфере базовой продукции АПК среди крупного бизнеса. А еще первое место в категории «Экспортер года в сфере готового продовольствия» среди малых и средних предприятий завоевало ООО «СОЛОМОН-ТРЕЙД».
Подмосковные участники получили награды и в других номинациях — «Прорыв года», «Лучшая женщина-экспортер» и «Ответственный экспортер». Все эти достижения подчеркивают высокий уровень развития регионального бизнеса и его конкурентоспособность на мировом рынке.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области поздравили лауреатов и отметили их вклад в продвижение бренда региона. Успех подмосковных предприятий на федеральном уровне подтверждает эффективность господдержки экспортно ориентированных производителей.
Подробнее о действующих мерах поддержки агробизнеса в Подмосковье — на портале «Мой АПК».
