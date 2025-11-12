Подмосковье стало лидером ЦФО по числу наград «Экспортера года»

12 ноября 2025, 10:51

оригинал Фото: Телеграм-канал @rusexportnews

Предприятия Московской области показали высокие результаты на всероссийском конкурсе «Экспортер года» по итогам 2025 года. Регион стал лидером по количеству наград среди субъектов Центрального федерального округа. Особо отличились компании агропромышленного комплекса, которые заняли призовые места в ключевых номинациях федерального этапа, рассказали в подмосковном Минсельхозе.