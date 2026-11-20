20 ноября 2026, 21:58

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Юные участники проекта «Пространство» посёлка Лесной побывали в отделении медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Это была не просто экскурсия, а интересный урок и практика. Ребят встретил врач-реабилитолог Ибрагим Гаджиев. Он рассказал, с какими сложными травмами работает отделение, – с последствиями серьезных аварий, травм позвоночника и конечностей, инсультов.

«Здесь людей не просто лечат, а возвращают к жизни, шаг за шагом приводя в норму. Ребятам показали современное оборудование и тренажёры, и всё это было разрешено попробовать на себе. Они испытали чувство невесомости на специальных аппаратах, поняли, каково это – развивать мелкую моторику заново, ощутили, насколько сложен путь восстановления после тяжёлых травм», – рассказали в ведомстве.