Подмосковье стало одной из пилотных площадок проекта «Государство для людей»

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
В России запущен проект «Государство для людей», который должен кардинально изменить процесс взаимодействия граждан с государственными органами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
«Для современного человека всё важнее становится не просто получить государственную услугу, но и делать это с наименьшими временными и эмоциональными затратами. Поэтому доступность и удобство государственных услуг становятся ключевым фактором комфортной жизни. Цель проекта - повысить качество жизни и уровень доверия к государству через изменение подходов к работе с людьми для простого и быстрого решения их проблем в жизненных ситуациях. При этом присутствие государства в этом процессе должно стать максимально незаметным», – говорится в сообщении.По данным министерства, особое внимание этому проекту уделяет Московская область, которая стала одной из его пилотных площадок. Суть проекта «Государство для людей» – простота, удобство, ориентированность на человека. Оптимизация госуслуг имеет огромное значение для повышения качества жизни населения, отметили в ведомстве.
«Вместо сложной бюрократической машины граждане должны видеть перед собой дружелюбный и отзывчивый сервис, готовый помочь в решении их вопросов. Проект ставит перед собой амбициозную цель – сделать предоставление услуг простым, удобным и ориентированным на конкретную жизненную ситуацию человека», – пояснили в ведомстве.Одна из задач первых этапов – внедрение фирменного стиля, то есть создание узнаваемого визуального образа проекта, чтобы граждане могли легко идентифицировать государственные инициативы и услуги.
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Лора Луганская