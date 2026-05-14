Подмосковье стало регионом-лидером по переработке сельхозпродукции

14 мая 2026, 16:02

Московская область является крупнейшим регионом по переработке сельскохозяйственной продукции. Таких результатов удалось достичь благодаря совместной работе исполнительной власти и «Единой России». Об этом заявил координатор партийного проекта «Российское село», сенатор от Подмосковья Александр Двойных, сообщает пресс-служба партии.





Сенатор отметил, что регион производит пятую часть всего отечественного сыра и занимает первое место в стране по объёму тепличного производства.





«Подмосковье лидирует и по стоимости экспортной тонны. Это значит, что регион экспортирует за рубеж не сырьё, а продукцию с высоким уровнем переработки, благодаря чему получает максимальную прибыль», — пояснил Двойных.

«Сейчас Россия обеспечивает себя зерном на 169% и мясом на 101,7%. Мы — мировой лидер по экспорту пшеницы. За этими рекордами стоят конкретные решения «Единой России». Вместе с правительством мы обеспечили аграриям беспрецедентную господдержку — около 665 миллиардов рублей федеральных средств только в прошлом году», — заявил на форуме секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.