Подмосковье стало регионом-лидером по цене экспортной продукции АПК
Московская область заняла первое место среди российских регионов по средней цене за тонну отправленной на экспорт сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
За девять месяцев текущего года доля продукции АПК в подмосковном экспорте составила почти 20%. Общая стоимость составила 1,72 млрд долларов.
«Мы впервые заняли первое место в России по средней цене за тонну экспорта — 2 тысячи долларов. Больше всего поставляем мясную и молочную продукции, напитки, переработанные фрукты, овощи и орехи», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.Он добавил, что 67% экспортной сельхозпродукции Московской области отправляют в страны СНГ.
Губернатор подчеркнул, что в регионе ставка в агропромышленном производстве делается не сырье, а продукции глубокой переработки — это колбасы, мороженое, детское питание и пр.