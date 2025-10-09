Подмосковье стало регионом-лидером по цене экспортной продукции АПК

09 октября 2025, 15:35

оригинал Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Московская область заняла первое место среди российских регионов по средней цене за тонну отправленной на экспорт сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.





За девять месяцев текущего года доля продукции АПК в подмосковном экспорте составила почти 20%. Общая стоимость составила 1,72 млрд долларов.





«Мы впервые заняли первое место в России по средней цене за тонну экспорта — 2 тысячи долларов. Больше всего поставляем мясную и молочную продукции, напитки, переработанные фрукты, овощи и орехи», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.