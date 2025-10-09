В подмосковной Кашире обновляют местный Центр культурных инициатив

09 октября 2025, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Кашире продолжают капитальный ремонт «Центра культурных инициатив» на улице Стрелецкой, 65а. Сейчас строители проводят демонтаж и ремонтируют кровлю здания, рассказали в подмосковном Минстрое.