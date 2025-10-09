Достижения.рф

В подмосковной Кашире обновляют местный Центр культурных инициатив

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Кашире продолжают капитальный ремонт «Центра культурных инициатив» на улице Стрелецкой, 65а. Сейчас строители проводят демонтаж и ремонтируют кровлю здания, рассказали в подмосковном Минстрое.



Работы выполняют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по нацпроекту «Семья».

Здание Центра построили в 1957 году. Его площадь — 809 квадратных метров. Здесь разместят новый фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна, двери, полы и потолки. Проведут внутреннюю отделку, установят новую мебель и благоустроят территорию вокруг.

Центр культурных инициатив объединяет кружки и студии для детей и взрослых: хореографию, вокал, духовой ансамбль и другие творческие направления.

Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году.

Ирина Паршина

