В подмосковной Кашире обновляют местный Центр культурных инициатив
В Кашире продолжают капитальный ремонт «Центра культурных инициатив» на улице Стрелецкой, 65а. Сейчас строители проводят демонтаж и ремонтируют кровлю здания, рассказали в подмосковном Минстрое.
Работы выполняют по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по нацпроекту «Семья».
Здание Центра построили в 1957 году. Его площадь — 809 квадратных метров. Здесь разместят новый фасад и входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна, двери, полы и потолки. Проведут внутреннюю отделку, установят новую мебель и благоустроят территорию вокруг.
Центр культурных инициатив объединяет кружки и студии для детей и взрослых: хореографию, вокал, духовой ансамбль и другие творческие направления.
Завершить капитальный ремонт планируют в 2026 году.
Читайте также: