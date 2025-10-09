Волонтёры округа Чехов собрали за год более 10 тонн гуманитарной помощи

09 октября 2025, 14:05

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Чехов

Свыше десяти тысяч тонн гуманитарной помощи собрали и отправили в зону специальной военной операции волонтёры муниципального округа Чехов за год. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Важность работы волонтёров отметил глава округа Михаил Собакин.





«Волонтёры — очень ответственные и неравнодушные люди, которые всегда протянут руку помощи тому, кто нуждается в этом больше всего. В сложной ситуации они приходят первыми и активно оказывают любую поддержку. Мы находимся с нашими волонтёрами в постоянном общении и вместе организуем акции сбора гуманитарной помощи», — сказал Собакин.