Волонтёры округа Чехов собрали за год более 10 тонн гуманитарной помощи
Свыше десяти тысяч тонн гуманитарной помощи собрали и отправили в зону специальной военной операции волонтёры муниципального округа Чехов за год. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Важность работы волонтёров отметил глава округа Михаил Собакин.
«Волонтёры — очень ответственные и неравнодушные люди, которые всегда протянут руку помощи тому, кто нуждается в этом больше всего. В сложной ситуации они приходят первыми и активно оказывают любую поддержку. Мы находимся с нашими волонтёрами в постоянном общении и вместе организуем акции сбора гуманитарной помощи», — сказал Собакин.Помимо сбора помощи бойцам, волонтёры Чехова участвуют в акциях по профилактике ДТП, раздают информационные листовки и праздничные ленточки, а также помогают приютам для животных.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёрского движения. Он включает помощь в организации мероприятий, открытии и ведении дел социальных НКО, выдачу грантов, страхование жизни и здоровья волонтёров на время проведения акций, методическую и информационную поддержку. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.