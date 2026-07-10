Подмосковье станет частью туристского маршрута «Россия Льва Толстого»
В Мемориальной усадьбе Льва Толстого в Хамовниках подписали соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального туристского маршрута «Россия Льва Толстого». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Подписи под документом поставили представители профильных ведомств Москвы, Московской и Тульской областей. Это совместный проект, приуроченный к 200-летию Толстого, которое будут широко отмечать в 2028 году.
«Проект станет основой национального туристического маршрута из четырёх сегментов. Каждый предполагает большую экскурсионную программу. Два сегмента – кольцевые, ещё два – радиальные. Они включают шесть областей ЦФО: Тульскую, Московскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую и Рязанскую», – отметили в ведомстве.Экскурсионная программа раскроет разные стороны жизни русской дворянской усадьбы XIX века на примере родового гнезда Льва Толстого, позволит ближе познакомиться с творчеством классиков русской литературы.
Соглашение затрагивает развитие части маршрута – радиального сегмента «По следам Льва Толстого». Это пятидневное путешествие по местам, связанным с жизнью писателя в трёх регионах: Москва (Мемориальная усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках); Московская область – Подольск (Знаменская церковь, усадьба Дубровицы), Мелихово, Серпухов; Тульская область (Усадьба Поленово, Тула, Ясная Поляна, Козлова Засека, Кочаки, Щёкино, Крапивна и Мансурово).
С программой маршрута можно познакомиться на информационном туристическом портале Подмосковья.