Подмосковье станет частью туристского маршрута «Россия Льва Толстого»

10 июля 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Мемориальной усадьбе Льва Толстого в Хамовниках подписали соглашение о сотрудничестве по развитию межрегионального туристского маршрута «Россия Льва Толстого». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Подписи под документом поставили представители профильных ведомств Москвы, Московской и Тульской областей. Это совместный проект, приуроченный к 200-летию Толстого, которое будут широко отмечать в 2028 году.

«Проект станет основой национального туристического маршрута из четырёх сегментов. Каждый предполагает большую экскурсионную программу. Два сегмента – кольцевые, ещё два – радиальные. Они включают шесть областей ЦФО: Тульскую, Московскую, Калужскую, Липецкую, Орловскую и Рязанскую», – отметили в ведомстве.