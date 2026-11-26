В уборке снега в округе Щёлково участвуют около 600 человек
588 человек и 183 единицы спецтехники задействованы в уборке снега на улицах и во дворах округа Щёлково. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Елена Катасонова.
Обильные снегопады принёс в столичный региона балканский циклон Wilka. За три дня выпало около 70% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова выросла в среднем на 30 сантиметров.
«Коммунальные службы округа работают круглосуточно. В первую очередь расчищают центральные транспортные магистрали, а также проезды и подходы к социально значимым объектам: школам, детсадам и больницам», — говорится в сообщении.Ручная уборка проводится на остановках общественного транспорта, парковках и подходах к пешеходным переходам. Очищенные поверхности обрабатывают противогололедными материалами.