В Подмосковье с нового года подорожают рабочие патенты для мигрантов
Региональные коэффициенты введут в Московской области на оплату патентов трудовых мигрантов. В результате сумма ежемесячного платежа увеличится. Соответствующий закон приняла Мособлдума на заседании 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Новые правила начнут действовать с января 2027 года.
«Сейчас плата за патент составляет десять тысяч рублей в месяц. С нового года для мигрантов, работающих в организациях или у индивидуальных предпринимателей, сумма ежемесячного платежа вырастет до 11 тысяч рублей. А работающие в найме у физических лиц должны будут платить 15,6 тыс. рублей», — говорится в сообщении.Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что иностранцы, пользующиеся инфраструктурой региона, обязаны вносить в бюджет суммы, сопоставимые с платежами местных жителей. Он также добавил, что аналогичные изменения в стоимости патента введут и в Москве.