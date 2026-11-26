В Коломне приостановили работу паромной переправы у Черкизовского моста
Работу пассажирской паромной переправы в створе Черкизовского наплавного моста в Коломне временно остановили из-за снижения уровня воды в Москве-реке. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в четверг, 26 ноября.
Сейчас реку в районе переправы обследует инженерная группа. По итогам её работы будет принято решение о возможности возобновления движения парома.
«Пока переправа закрыта, пассажиры могут пользоваться автобусом №26 «Автостанция Коломна — Черкизовская переправа». С другой стороны реки организовано движение по маршруту «Черкизово-1 — станция Хорошево — станция Пески». В день будут выполняться по шесть рейсов», — говорится в сообщении.О возобновлении работы переправы сообщат отдельно.