Подмосковье удержало лидерство в России по производству мороженого

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Московская область стала лидером по производству мороженого в России по итогам 2024 года. Объём производства в регионе вырос на 4% и составил без малого 108,5 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«В прошедшем году региональные производители выпустили более 57,5% от общего объёма мороженого в Центральном федеральном округе и свыше 18% от общероссийского объёма, тем самым удерживая лидерство в стране. Производство в Московской области выросло на 4% и составил почти 108,5 тыс. тонн», – отметили в пресс-службе.По данным министерства, лидерство в стране Подмосковье удерживает пятый год подряд.
Как отметили в министерстве, в прошлом году подмосковное мороженое было экспортировано в такие страны, как Белоруссия, Казахстан и Азербайджан.
Как отметили в Минсельхозпроде региона, в Подмосковье выпускают широкий ассортимент мороженого, включая торты-мороженое с фотопечатью на вафлях, эскимо, сорбеты, рожки, линейку для Horeca – ванночки большого объема с мороженым вкусов фисташки, крем-брюле, лесных ягод, клубники, ванили и шоколада.
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Лора Луганская