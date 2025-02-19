Производство пельменей в Московской области за год выросло более чем на 4,5%

Фото: iStock / Anastasiia Burlakova
Объём производства мясных полуфабрикатов по итогам прошлого года в Подмосковье вырос на 4,6%, по сравнению с 2023-м. Он превысил 325 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В прошлом году предприятия региона выпустили 13,7% от общего объёма мясных полуфабрикатов в Центральном федеральном округе и 6,6% – от общероссийского. Предприятия региона предлагают на выбор различные коллекции – от классических с начинкой из свинины и говядины до необычных, с фаршем из нескольких видов мяса, добавлением молока или сливок. Крупнейшие производители региона – Щёлковский МПК», ОП «Морозко» в Бронницах и «Красногорский МПК», – отметили в ведомстве.Пельмени – традиционное блюдо и символ русской кухни, популярное из-за вкуса, сытности и удобства хранения.
«В классическом варианте тесто готовят из муки, воды и яиц, а начинка состоит из мясного фарша, который часто смешивают с луком и специями. Использование разных видов мяса – говядины, свинины, баранины или курицы – делает блюдо разнообразным», – добавили в Минсельхозпроде.Там напомнили, что выбор пельменей зависит от вкусовых предпочтений. Подают блюдо в основном со сметаной, свежей зеленью и сливочным маслом.
Читайте также:
Объём бытовых услуг в Подмосковье за год вырос более чем на 8,5%
Людмила Лисятникова стала замглавы подмосковного Минсельхозпрода
С марта в Московской области начнут штрафовать хозяев незарегистрированных собак
Лора Луганская