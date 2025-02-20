В Подмосковье планируют увеличить площади под яровой сев

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Общую площадь земель под засевание яровыми культурами в Московской области в этом году планируется увеличить на 2%, об этом сообщил глава подмосковного Минсельхозпрода Сергей Двойных в ходе совещания глав органов АПК Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба министерства.
«Этой весной в Московской области предстоит засеять яровыми культурами 248,3 тыс. гектаров. Площади под яровой сев в этом году планируем увеличить на 2%. В весенних полевых работах будут задействованы свыше четырёх тысяч тракторов, более 850 культиваторов и около 690 сеялок, общая готовность сельхозтехники к сезону составляет больше 88%», — сказал Сергей Двойных.Он также отметил, что озимые культуры в Подмосковье успешно перезимовали на площади в 102 тысячи гектаров, и добавил, что к весенней посевной кампании активно ведётся закупка семян и удобрений.
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