В мытищинском ЖК «Яуза Парк» началось строительство поликлиники

28 января 2026, 15:13

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Поликлинику, рассчитанную на 235 посещений за смену, начали строить в ЖК «Яуза Парк» в микрорайоне Метровагонмаш города Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Медпомощь в поликлинике смогут получать и взрослые, и дети.





«В здании предусмотрено зонирование, которое позволит принимать пациентов и проводить им процедуры без очередей. Поликлинику оборудуют современной медицинской техникой», — говорится в сообщении.