В мытищинском ЖК «Яуза Парк» началось строительство поликлиники

Поликлинику, рассчитанную на 235 посещений за смену, начали строить в ЖК «Яуза Парк» в микрорайоне Метровагонмаш города Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



Медпомощь в поликлинике смогут получать и взрослые, и дети.

«В здании предусмотрено зонирование, которое позволит принимать пациентов и проводить им процедуры без очередей. Поликлинику оборудуют современной медицинской техникой», — говорится в сообщении.
Строительство планируется завершить через два года.

Ранее сообщалось, что в рентгенологическом отделении Ступинской больницы запустили новый магнитно-резонансный томограф. Его закупили по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
