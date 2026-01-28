В мытищинском ЖК «Яуза Парк» началось строительство поликлиники
Поликлинику, рассчитанную на 235 посещений за смену, начали строить в ЖК «Яуза Парк» в микрорайоне Метровагонмаш города Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Медпомощь в поликлинике смогут получать и взрослые, и дети.
«В здании предусмотрено зонирование, которое позволит принимать пациентов и проводить им процедуры без очередей. Поликлинику оборудуют современной медицинской техникой», — говорится в сообщении.Строительство планируется завершить через два года.
