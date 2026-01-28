В Пушкине женщина попыталась украсть из магазина продукты на 9 тыс. рублей
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Женщину, подозреваемую в краже продуктов из сетевого супермаркета в подмосковном Пушкине, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из магазина, расположенного на Красноармейском шоссе.
«Оперативно прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что одна из покупательниц сложила в корзину котлеты, мясные стейки, роллы и пирожные и попыталась уйти с этими продуктами, не заплатив. Общая стоимость взятых ей товаров составила более девяти тысяч рублей», — говорится в сообщении.Злоумышленницу задержали на выходе из магазина и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
