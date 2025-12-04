Амбассадоры волонтёрского движения проведут в Пушкинском «Добрые уроки»

04 декабря 2025, 21:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

«Волонтёры Подмосковья» Пушкинского встретились с представителями местного отделения «Движения первых», молодёжного центра «Точка притяжения», а также комитета по образованию, работе с детьми и молодёжью администрации округа. Обсуждали «Добрые уроков» в школах, сообщили в пресс-службе муниципалитета.





В октябре на муниципальном этапе конкурса «Амбассадоры волонтёрского движения Московского области» определили трёх финалистов, которые позже представили округ на региональном этапе. По его результатам все трое вошли в топ-100 амбассадоров Подмосковья. Это Тимофей Гулевский, Кристина Ладык и Софья Зубарева.

«Очень рада, что мы прошли всё. Мы очень схожи по взглядам и идеям. У меня есть друзья, которые могут поддержать, помочь. Для меня быть амбассадором означает быть лицом, сердцем и душой нашей Московской области», – сказала Зубарева.