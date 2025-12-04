Амбассадоры волонтёрского движения проведут в Пушкинском «Добрые уроки»
«Волонтёры Подмосковья» Пушкинского встретились с представителями местного отделения «Движения первых», молодёжного центра «Точка притяжения», а также комитета по образованию, работе с детьми и молодёжью администрации округа. Обсуждали «Добрые уроков» в школах, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В октябре на муниципальном этапе конкурса «Амбассадоры волонтёрского движения Московского области» определили трёх финалистов, которые позже представили округ на региональном этапе. По его результатам все трое вошли в топ-100 амбассадоров Подмосковья. Это Тимофей Гулевский, Кристина Ладык и Софья Зубарева.
«Очень рада, что мы прошли всё. Мы очень схожи по взглядам и идеям. У меня есть друзья, которые могут поддержать, помочь. Для меня быть амбассадором означает быть лицом, сердцем и душой нашей Московской области», – сказала Зубарева.Пушкинским амбассадорам предстоит познакомить школьников с волонтёрством на «Добрых уроках». Проводить уроки они будут вместе с «Движением первых».
Все участники встречи присоединились к акции «Слова, согревающие душу», написав письма бойцам, которые находятся в зоне СВО.
В Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, предоставление грантов, помощь в организации мероприятий и консультирование по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО.