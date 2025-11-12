Подмосковные коммунальщики получили 20 новых аварийных машин

12 ноября 2025, 09:19

В Подмосковье начали выдачу новой техники для аварийных служб. Муниципалитетам передали 20 автомобилей, которые помогут оперативно устранять коммунальные аварии. Машины уже направили в Дмитров, Долгопрудный, Жуковский, Серпухов, Ступино и другие округа, рассказали в МинЖКХ Московской области.





Каждый автомобиль имеет внутри все необходимое:

генератором,

мотопомпой,

сварочным инвертором,

набором инструментов,

прожекторами,

лестницами.

«Закупка особенно актуальна перед холодами, когда нагрузка на сети возрастает и требует оперативного реагирования. При возникновении аварийных ситуаций у всех коллег задача уложиться в срок норматива. Обычно это 4-6 часов. Если мы не укладываемся — идет разбор каждой конкретной ситуации», — отметил Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

«В общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.