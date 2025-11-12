Достижения.рф

Подмосковные коммунальщики получили 20 новых аварийных машин

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Подмосковье начали выдачу новой техники для аварийных служб. Муниципалитетам передали 20 автомобилей, которые помогут оперативно устранять коммунальные аварии. Машины уже направили в Дмитров, Долгопрудный, Жуковский, Серпухов, Ступино и другие округа, рассказали в МинЖКХ Московской области.



Каждый автомобиль имеет внутри все необходимое:

  • генератором,
  • мотопомпой,
  • сварочным инвертором,
  • набором инструментов,
  • прожекторами,
  • лестницами.
​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Такая техника позволит быстро реагировать на любые аварии — от прорывов труб до перебоев с электроснабжением.

«Закупка особенно актуальна перед холодами, когда нагрузка на сети возрастает и требует оперативного реагирования. При возникновении аварийных ситуаций у всех коллег задача уложиться в срок норматива. Обычно это 4-6 часов. Если мы не укладываемся — идет разбор каждой конкретной ситуации», — отметил Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Регион не ограничивается закупками техники, параллельно идет обучение специалистов и внедрение новых цифровых решений.

​Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«В общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
За три года три года Подмосковье планирует передать более 800 единиц коммунальной техники — аварийные, илососные и комбинированные машины, экскаваторы-погрузчики и краны-манипуляторы.
Ирина Паршина

