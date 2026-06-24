Подмосковье ускорили оказание помощи пациентам с тяжелыми болезнями сердца

24 июня 2026, 17:57

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московской области действует программа экстренной помощи пациентам с тяжелыми поражениями коронарных артерий. Новый механизм позволяет значительно сократить время между постановкой диагноза и проведением жизненно важной операции, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.







Заведующий отделением кардиохирургии МОНИКИ Дмитрий Зыбин рассказал, что при поступлении пациента с тяжелой сердечной патологией врачи региональной больницы связываются со специалистами института и передают медицинскую документацию для оценки состояния больного. Если пациенту требуется операция, медики организуют его транспортировку в профильный центр.



Одним из ключевых преимуществ программы стала система прямого перевода из одного стационара в другой. Благодаря этому пациентам не приходится самостоятельно решать вопросы с выпиской, транспортом и повторным оформлением документов, что особенно важно при состояниях, требующих срочного вмешательства.



В последние два года к программе присоединилось больше медицинских учреждений Подмосковья. Каждую неделю бригады скорой помощи доставляют в МОНИКИ пациентов, которым необходимы сложные кардиохирургические операции, включая аортокоронарное шунтирование.



После завершения лечения пациентов направляют на специализированную реабилитацию, чтобы восстановить здоровье и вернуться к привычному образу жизни.