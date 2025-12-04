В подмосковных Мытищах начали второй этап реконструкции Пироговского шоссе
В городском округе Мытищи стартовал второй этап реконструкции Пироговского шоссе. В ходе работ подрядчики демонтируют левую часть путепровода через железную дорогу и построят на этом месте новый современный объект. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года.
По временному путепроводу через железнодорожные пути Ярославского направления МЖД движение организуют по трём полосам. Здесь также построят вело-пешеходную дорожку длиной более 200 метров.«Для сохранения пропускной способности шоссе и недопущения сужения движения до двух полос было принято решение о возведении временного путепровода в непосредственной близости от существующего. Это позволит перераспределить транспортные потоки и полностью вывести движение со старого путепровода. После переноса движения старый объект будет демонтирован, а на его месте начнётся строительство нового», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Первый этап реконструкции Пироговского шоссе завершили в конце прошлого года. Тогда подрядчики построили правую часть путепровода с двумя полосами движения и расширили шоссе на участке от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды до четырёх полос.
После завершения второго этапа дорога станет удобнее для водителей и жителей прилегающих территорий. Проект улучшит транспортную ситуацию на Пироговском шоссе, повысит доступность жилых кварталов, включая строящийся ЖК «Мытищи Парк», и обеспечит комфортный выезд на Мытищинскую хорду.