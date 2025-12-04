В подмосковных Мытищах начали второй этап реконструкции Пироговского шоссе

04 декабря 2025, 15:50

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городском округе Мытищи стартовал второй этап реконструкции Пироговского шоссе. В ходе работ подрядчики демонтируют левую часть путепровода через железную дорогу и построят на этом месте новый современный объект. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года.





Для организации движения рядом со старым сооружением подрядчики строят временный путепровод длиной более 80 метров из металлоконструкций. Разместить постоянный путепровод на месте временного невозможно из-за нехватки площадки и удалённости от основного створa дороги — это не позволило бы обеспечить нужную пропускную способность.





«Для сохранения пропускной способности шоссе и недопущения сужения движения до двух полос было принято решение о возведении временного путепровода в непосредственной близости от существующего. Это позволит перераспределить транспортные потоки и полностью вывести движение со старого путепровода. После переноса движения старый объект будет демонтирован, а на его месте начнётся строительство нового», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

