Подмосковный производитель представил свои продукты на выставке в Каире
Производитель продуктов из Серпухова «Маревен Фуд Сэнтрал» принял участие в международной выставке Food Africa 2025. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие завершилось в столице Египта Каире. Выставка считается одной из ключевых отраслевых площадок для производителей и дистрибьюторов рынков Африки и Ближнего Востока.
«Посетителям представили более десятка наименований продукции, в том числе лапшу быстрого приготовления, бульоны, картофельное пюре, макаронные изделия и многие другое. Подмосковье поддерживает присутствие местных производителей на международных рынках. Для компаний это возможность наладить деловые контакты, оценить потенциал расширения экспортных поставок», – отметили в министерстве.
Представители предприятия встретились с потенциальными партнёрами из Египта, стран Африки, государств Ближнего Востока. Обсуждали перспективы сотрудничества, условия локализации ассортимента, предпочтения местных потребителей.
Компания выпускает свыше полутора миллиардов единиц продукции в год, обеспечивая поставки по всей стране и за её пределами. Суммарно «Маревен Фуд Сэнтрал» производит более 160 наименований продовольственных товаров.