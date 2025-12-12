Подмосковный производитель представил свои продукты на выставке в Каире

12 декабря 2025, 20:22

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Производитель продуктов из Серпухова «Маревен Фуд Сэнтрал» принял участие в международной выставке Food Africa 2025. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Мероприятие завершилось в столице Египта Каире. Выставка считается одной из ключевых отраслевых площадок для производителей и дистрибьюторов рынков Африки и Ближнего Востока.

«Посетителям представили более десятка наименований продукции, в том числе лапшу быстрого приготовления, бульоны, картофельное пюре, макаронные изделия и многие другое. Подмосковье поддерживает присутствие местных производителей на международных рынках. Для компаний это возможность наладить деловые контакты, оценить потенциал расширения экспортных поставок», – отметили в министерстве.