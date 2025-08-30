«Детей не нужно заставлять»: Газманов высказался о патриотизме и учёбе в школе
Олег Газманов оценил новый музыкальный стандарт в школах
Олег Газманов прокомментировал включение своих песен в школьную программу. Слова певца приводит ТАСС.
Газманов выразил признательность за решение включить его творчество в учебный процесс. Ранее Министерство просвещения поддержало инициативу депутатов Госдумы об изучении на уроках музыки произведений ряда современных исполнителей, включая Газманова и SHAMAN.
Артист отметил, что для него это решение стало трогательным событием. Газманов добавил, что школьники проявляют значительный интерес к патриотической музыке.
«Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное — детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью», — сообщил он.Ранее певец SHAMAN рассказал о подготовке к конкурсу «Интервидение».