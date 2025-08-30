«Детей не нужно заставлять»: Газманов высказался о патриотизме и учёбе в школе

30 августа 2025, 17:20

Олег Газманов оценил новый музыкальный стандарт в школах

Олег Газманов (Фото: Telegram @gazmanovOG)

Олег Газманов прокомментировал включение своих песен в школьную программу. Слова певца приводит ТАСС.





Газманов выразил признательность за решение включить его творчество в учебный процесс. Ранее Министерство просвещения поддержало инициативу депутатов Госдумы об изучении на уроках музыки произведений ряда современных исполнителей, включая Газманова и SHAMAN.



Артист отметил, что для него это решение стало трогательным событием. Газманов добавил, что школьники проявляют значительный интерес к патриотической музыке.

«Честно скажу, для меня очень трогательно, что мои песни вошли в школьную программу. Но самое главное — детей не нужно заставлять их петь, они делают это с радостью», — сообщил он.