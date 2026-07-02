Подмосковье в финале конкурса «Моя страна – моя Россия» представят 13 участников
13 жителей Московской области вошли в число финалистов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Им предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри, сообщил в пресс-службе Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
На конкурс в этом году поступило более 80 000 заявок из всех регионов России и 10 иностранных государств. Идеи и инициативы конкурсантов направлены на социально-экономическое развитие территорий, повышение качества жизни граждан. Проекты участников оценивали эксперты.
«80 257 заявок из 89 регионов России и из-за рубежа отражают масштаб интереса к конкурсу и уровень вовлечённости людей в повестку развития территорий. В финал вышел 321 сильнейший участник. Проекты прошли многоуровневую экспертную оценку и подтвердили свою значимость для регионального и общественного развития», – отметил гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
От Московской области в этом году в финал конкурса прошли 13 участников. Они представили проекты создания семейной фермы по выращиванию клубники, интерактивного музея исторических ремёсел, гастрономического бренда, цифрового сервиса для организации путешествий и многие другие.
По итогам сезона победители и финалисты получат возможность продолжить развитие своих проектов в рамках образовательных, карьерных и партнёрских программ. Ключевым событием станет торжественное награждение в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве.
После завершения конкурсного сезона финалистов и победителей пригласят в Елец – Город молодёжи 2026 года. Там пройдёт образовательный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина».