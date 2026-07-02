Подмосковье в финале конкурса «Моя страна – моя Россия» представят 13 участников

02 июля 2026, 20:55

оригинал Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

13 жителей Московской области вошли в число финалистов Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Им предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри, сообщил в пресс-службе Президентской платформы «Россия – страна возможностей».





На конкурс в этом году поступило более 80 000 заявок из всех регионов России и 10 иностранных государств. Идеи и инициативы конкурсантов направлены на социально-экономическое развитие территорий, повышение качества жизни граждан. Проекты участников оценивали эксперты.

«80 257 заявок из 89 регионов России и из-за рубежа отражают масштаб интереса к конкурсу и уровень вовлечённости людей в повестку развития территорий. В финал вышел 321 сильнейший участник. Проекты прошли многоуровневую экспертную оценку и подтвердили свою значимость для регионального и общественного развития», – отметил гендиректор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»