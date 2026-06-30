Открыта регистрация на участие в региональном этапе Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»
В Подмосковье стартовал прием заявок на премию уличного спорта «КАРДО»
В Подмосковье открыта регистрация на участие в региональном этапе Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Масштабное мероприятие, организованное при содействии Президентской платформы «Россия – страна возможностей», состоится 25 июля в Мытищах.
Министерство информации и молодежной политики Московской области традиционно является организатором этого этапа.
«Подмосковье уже в третий раз становится площадкой для регионального отборочного тура. С каждым годом проект набирает обороты, объединяя все больше поклонников экстремальных и творческих направлений. Участниками отборочного этапа станут ребята из разных уголков региона», — заявила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Молодежь, увлеченная уличными культурами и спортом, покажет свое мастерство в таких дисциплинах, как экстремальный самокат, BMX, хип-хоп, брейкинг и воркаут. Ключевым нововведением нового сезона «КАРДО» стало понижение минимального возраста участников: теперь заявки могут подавать и выходить на площадку ребята с 14 лет. Это решение открывает возможности для молодых талантов и дает им шанс заявить о себе на международной арене.
Те, кто впечатлит судей и зрителей в Мытищах, получат честь представлять Московскую область на гранд-финале конкурса-премии. Финальные соревнования сезона пройдут во Владивостоке, где соберутся лучшие представители уличной культуры и спорта со всего мира. Заявки на участие в региональном этапе принимаются до 25 июля на официальном сайте: kardoaward.com.
Международная конкурс-премия «КАРДО» – это инициатива Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Она направлена на поиск и поддержку талантов в области уличной культуры и спорта, создавая для них реальные возможности для развития и доказывая, что улица может быть местом для созидания, творчества и здорового образа жизни. С 2018 года в проекте приняли участие более 225 000 человек из 147 стран.
В девятом сезоне проекта предусмотрено пять конкурсов. Это состязания в уличной культуре и спорте, видеоконкурс, премия за вклад в индустрию, конкурс общественных инициатив и конкурс молодых дизайнеров уличной одежды. Участники представят свои работы перед экспертами отрасли, представителями спортивных федераций и международным жюри. Соревнования нового сезона будут охватывать 13 дисциплин: BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип-хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран и новую номинацию – роллерблейдинг.
Победители конкурса получат комплексную поддержку, включая обучение, менторство и развитие профессиональных компетенций, а также денежные вознаграждения. Кроме того, у них будет шанс получить гранты до 1 500 000 рублей от программы «Росмолодежь.Гранты», информационную помощь и возможность воплотить свои идеи с профессиональной командой.
Международный конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО» проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Цель проекта — выявление, поддержка и развитие талантов в области уличной культуры и спорта, а также создание реальных социальных и карьерных перспектив для участников уличных сообществ по всему миру.