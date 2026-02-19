В Подмосковье за 2025 год обновили свыше 180 000 приборов учёта электроэнергии

19 февраля 2026, 20:37

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» в течение прошедшего года установили и заменили более 180 000 приборов учёта электроэнергии у потребителей. Это на 10% превысило показатели 2024 года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.





Лидерами по количеству установленных приборов стали городской округ Коломна и Раменский муниципальный округ.



Как напомнили в министерстве, с 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учёта электричества перешла от организаций и потребителей, проживающих в частных домах, к сетевым компаниям.



Новые приборы устанавливают специалисты компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» круглый год на всей территории обслуживания в округах Подмосковья.

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Интеллектуальные приборы учёта сами транслируют данные о потреблении в режиме реального времени и избавляют потребителей от необходимости передавать показания счётчика вручную.

«Модернизация систем учёта – одна из главных задач для повышения надёжности и прозрачности энергоснабжения Подмосковья. Эта работа снижает нагрузку на жителей: по закону обязанность по установке и обслуживанию счётчиков лежит на сетевых компаниях. А новые интеллектуальные приборы избавляют от необходимости самостоятельно передавать показания», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.