Подмосковное мороженое из овечьего молока стали продавать в столичном фудмаркете
Мороженое из овечьего молока фермерского хозяйства «Чёрный лис» муниципального округа Чехов начали продавать в столичном фудмаркете. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Фермерское хозяйство успешно развивает производство молочной продукции. Его мороженое из овечьего молока теперь реализуется в одном из фудмаркетов Москвы. Продукт содержит больше белка, кальция и витаминов, чем аналоги из коровьего молока, и лучше усваивается организмом. В ассортименте «Чёрного лиса» также сыры, йогурты и творог», – рассказали в ведомстве.В хозяйстве содержатся 44 коровы и 15 овец. В прошлом году на ферме произвели более 230 тонн коровьего и 0,5 тонн овечьего молока. Ферма получает меры господдержки. Так, в 2022 году она стала обладателем гранта «Агростартап», на средства которого приобрела оборудование для переработки молока и сельхозтехнику.