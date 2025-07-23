В Подмосковье провели санобработку более 600 тыс. кубометров сельхозскладов

23 июля 2025, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ветеринарную и фитосанитарную обработку проводят на подмосковных складах для хранения сельскохозяйственной продукции. За шесть месяцев текущего года было обработано уже 623 тысячи кубометров складских помещений. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.





Обработка проводится двумя способами: аэрозольно-влажным, в котором используют препарат контактного действия, и фумигацией. Во втором случае применяется газ фосфорин, он проникает даже в труднодоступные места. Кроме того, проводится дополнительная обработка от грызунов и клещей.





«Самым крупным в Подмосковье объектом, на котором проводилась обработка, стал элеваторный комплекс в Зарайске объёмом 190 тысяч кубометров», — отмечается в сообщении.