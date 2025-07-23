В Подмосковье провели санобработку более 600 тыс. кубометров сельхозскладов
Ветеринарную и фитосанитарную обработку проводят на подмосковных складах для хранения сельскохозяйственной продукции. За шесть месяцев текущего года было обработано уже 623 тысячи кубометров складских помещений. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.
Обработка проводится двумя способами: аэрозольно-влажным, в котором используют препарат контактного действия, и фумигацией. Во втором случае применяется газ фосфорин, он проникает даже в труднодоступные места. Кроме того, проводится дополнительная обработка от грызунов и клещей.
«Самым крупным в Подмосковье объектом, на котором проводилась обработка, стал элеваторный комплекс в Зарайске объёмом 190 тысяч кубометров», — отмечается в сообщении.Зерновые склады и технические помещения сельхозпредприятий обработали также в Пушкинском округе, Подольске, Орехово-Зуевском округе, Волоколамске, Кашире и в Дмитровском округе.