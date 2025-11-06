Подмосковье выделит 180 млрд рублей на развитие здравоохранения в 2026 году

06 ноября 2025, 10:27

оригинал Фото: Медиасток.РФ

На реализацию госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» в 2026 году предусмотрено около 180 млрд рублей, рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.





В следующем году регион планирует закупить более 16 тысяч единиц современного медицинского оборудования. На эти цели выделят 15,8 млрд рублей, из которых 15,1 млрд — средства областного бюджета.





«Это масштабные инвестиции в самое ценное — здоровье и благополучие наших граждан, в доступность и качество медицинской помощи для каждого», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

​Фото: Медиасток.РФ



«Кадры — это фундамент системы здравоохранения. Мы продолжаем планомерную работу по их поддержке и привлечению», — подчеркнул парламентарий.