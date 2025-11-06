Подмосковье выделит 180 млрд рублей на развитие здравоохранения в 2026 году
На реализацию госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» в 2026 году предусмотрено около 180 млрд рублей, рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.
В следующем году регион планирует закупить более 16 тысяч единиц современного медицинского оборудования. На эти цели выделят 15,8 млрд рублей, из которых 15,1 млрд — средства областного бюджета.
«Это масштабные инвестиции в самое ценное — здоровье и благополучие наших граждан, в доступность и качество медицинской помощи для каждого», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Особое внимание уделят поддержке медкадров. На социальные меры поддержки для медиков в 2026 году направят почти 5,9 млрд рублей. Из них 224 млн пойдут на единовременные компенсации специалистам, переезжающим работать в сельскую местность, а 5,6 млрд рублей — на ежемесячные выплаты врачам и среднему медперсоналу.
«Кадры — это фундамент системы здравоохранения. Мы продолжаем планомерную работу по их поддержке и привлечению», — подчеркнул парламентарий.
Подробнее о мерах поддержки медработников Подмосковья можно узнать на официальном сайте.