Ремонт центра допобразования «Истоки» в Электрогорске завершат до конца года
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Здание центра дополнительного образования «Истоки», расположенное в Электрогорске по адресу: улица Калинина, дом №25а, капитально ремонтируют. Закончить работы планируется до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет 90%.
«Сейчас в двухэтажном здании общей площадью более 840 квадратных метров 1971 года постройки закончили фасадные работы, заменили инженерные сети, сантехнику, радиаторы, двери и окна. Сейчас продолжается отделка помещений, устройство входной группы и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.Обновление здания проводится по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».