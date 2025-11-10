Волонтёры подмосковного Пущино проводят мастер-классы для семей наших бойцов
В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей продолжают серию мастер-классов для родных военнослужащих. К инициативе присоединились волонтёры «В круге света» из Пущино, рассказали в Администрации городского округа Серпухов.
Ранее участники проекта создавали маскировочные костюмы и «браслеты жизни», а теперь занимаются росписью брелоков. К семьям защитников присоединились студенты Губернского колледжа — вместе они сделали сувениры, чтобы напомнить военнослужащим о доме, где их всегда ждут и любят.
Главная цель цикла мастер-классов — объединить семьи участников специальной военной операции, оказать им моральную поддержку и создать символическую связь между фронтом и тылом.
Такие мероприятия для семей наш бойцов в центре проводят регулятрно.
Читайте также: