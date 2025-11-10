Волонтёры подмосковного Пущино проводят мастер-классы для семей наших бойцов

10 ноября 2025, 10:00

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Серпухов

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей продолжают серию мастер-классов для родных военнослужащих. К инициативе присоединились волонтёры «В круге света» из Пущино, рассказали в Администрации городского округа Серпухов.