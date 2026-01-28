Подмосковье вышло на второе место во Всероссийской акции по сбору макулатуры

28 января 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Подмосковье вышло на второе место по количеству собранной макулатуры в рамках Всероссийской акции «БумБатл», очередной сезон которой продолжается сейчас. Такие данные привели в пресс-службе Минэкологии региона.





В основе акции – соревнование среди детских садов, школ, вузов, колледжей, компаний и промышленных предприятий. Главный критерий оценки активности – количество собранной макулатуры, и Подмосковье остаётся в числе лидеров.

«По последним данным организаторов, наш регион по количеству собранной макулатуры вышел на второе место вслед за Москвой, опередив Санкт-Петербург. Уже собрано около 450 00 тонн ценного вторсырья. Мы очень рады, что идея ответственности за состояние окружающей среды, разумного потребления и вовлечения материалов во вторичный оборот становится всё более популярной у жителей», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.