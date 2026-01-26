Жителей Подмосковья пригласят присоединиться к акции «Покорми птиц»

26 января 2026, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье 29 января начнётся акция «Покорми птиц». Она стартует в Рузе, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, которое инициировало акцию.





В этом году о начале акции объявят министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин и глава муниципального округа Александр Горбылёв. Это произойдёт на экологическом фестивале «Пернатый квартал», который впервые состоится в муниципалитете.

«В этом сезоне акция особенно актуальна, так как птицам приходится нелегко на фоне обильных снегопадов и установившихся морозов. Акция «Покорми птиц» стала самым массовым экологическим мероприятием в регионе. Так, в прошлом году её участниками стали более 130 000 человек. Нет сомнений, что и в этом сезоне неравнодушные жители Подмосковья помогут пернатым пережить зиму», – отметил Мосин.

«Прививать заботливое отношение к природе следует с самого раннего возраста. Надеемся, что фестиваль, который мы намерены сделать постоянным, поможет в этом», – сказал глава округа.