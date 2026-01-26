Жителей Подмосковья пригласят присоединиться к акции «Покорми птиц»
В Подмосковье 29 января начнётся акция «Покорми птиц». Она стартует в Рузе, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области, которое инициировало акцию.
В этом году о начале акции объявят министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин и глава муниципального округа Александр Горбылёв. Это произойдёт на экологическом фестивале «Пернатый квартал», который впервые состоится в муниципалитете.
«В этом сезоне акция особенно актуальна, так как птицам приходится нелегко на фоне обильных снегопадов и установившихся морозов. Акция «Покорми птиц» стала самым массовым экологическим мероприятием в регионе. Так, в прошлом году её участниками стали более 130 000 человек. Нет сомнений, что и в этом сезоне неравнодушные жители Подмосковья помогут пернатым пережить зиму», – отметил Мосин.Горбылёв назвал главной целью фестиваля «Пернатый квартал» формирование экологической грамотности, вовлечение жителей в мероприятия по охране природы, воспитание ответственности за состояние окружающей среды.
«Прививать заботливое отношение к природе следует с самого раннего возраста. Надеемся, что фестиваль, который мы намерены сделать постоянным, поможет в этом», – сказал глава округа.В программе фестиваля – установка кормушек в скверах Рузы, работа интерактивных станций, викторины «Зимующие и перелётные», «Птичьи загадки», игра-сортировка «Птичье меню», мастер-класс по изготовлению кормушек, выставка «птичьих столовых». Победители конкурсов получат грамоты, призы и семена для подкормки птиц.
В Минэкологии напомнили, как правильно кормить пернатых зимой. Кормушка должна иметь бортики и крышу, чтобы корм не сдувало ветром. Лучше всего подкармливать пернатых нежареными и несолёными семечками подсолнечника, просом в небольших количествах, кусочками свежих или сушёных фруктов, таких как яблоко, рябина, калина и боярышник. Подойдут также несолёное свиное сало, кусочки варёного мяса.
А вот жареные семечки, пшено, чипсы, крупные куски чёрствого хлеба и остатки еды с общего стола класть в кормушку нельзя.