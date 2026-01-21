В Подмосковье в феврале начнётся новый этап программы утилизации электронного лома
3 февраля в Московской области стартует очередной этап экологической благотворительной программы по безвозмездной утилизации отработавшего электронного и электрического оборудования «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
Программу реализует Фонд рационального природопользования при поддержке подмосковного министерства.
«Это одна из самых масштабных в России экологических акций. Сегодня её реализуют в 17 регионах, и Подмосковье по традиции является одним из лидеров сбора электронного лома. Приглашаю всех принять активное участие в программе», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.Право на безвозмездную утилизацию оборудования имеют сотрудники органов государственной и муниципальной власти и их посетители, подведомственные учреждения, в том числе социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
На утилизацию принимают компьютерную, офисную и бытовую технику, в том числе холодильники, кондиционеры, электроинструменты, станки, научные и медицинские приборы, личные гаджеты.
Очередной этап программы начнётся в Шатуре 3 февраля и завершится в Красногорске 24 декабря. О регистрации, условиях участия и графике работы площадок можно узнать по ссылке.
Учреждениям необходимо пройти регистрацию не позднее чем за две недели до даты участия муниципалитета в программе, а если нужно провести экспертизу технического состояния оборудования, – не менее чем за месяц.