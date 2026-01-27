Жителям Подмосковья рассказали, как обустроить искусственное гнездовье для птиц
Подмосковные любители природы могут помочь лесным обитателям пережить зиму. Так, для птиц очень важно обустройство искусственных гнездовий, которые спасают от холодов, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.
Для изготовления дуплянок, синичников и других гнездовий необходимо соблюдать ряд правил. Прежде чем обустраивать жилища для пернатых, следует прислушаться к рекомендациям экологов.
«Искусственные гнездовья нужно устанавливать в местах, где естественных дупел не хватает или просто нет, – в молодом лесу или там, где недавно проводили санитарные рубки. Ни в коем случае нельзя прибивать их к дереву. Дуплянку или синичник следует крепить на высоте от четырёх до шести метров обмотанной вокруг ствола проволокой. Между ней и стволом надо установить деревянные прокладки, чтобы проволока не врастала в живую древесину», – посоветовал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.При устройстве гнездовий лучше не использовать струганые доски, поскольку гладкая поверхность может затруднить выход птенцов. Не нужно делать жёрдочку около летка, так как она может облегчит доступ в гнездовье хищникам.
Домики для птиц следует развешивать исходя из структуры леса. В смешанном лесу с густым подлеском расстояние между гнездовьями может быть небольшим – 25-30 метров. А в чистом и разреженном лесу дистанция должна составлять не менее 50 метров.
Тот, кто установил гнездовье, становится ответственным за него. Необходимо осматривать птичий дом дважды в год, чистить по окончании зимы и ремонтировать. Установив гнездовье, лучше сохранить его координаты с помощью GPS-навигатора, чтобы быстро найти для осмотра и ухода.
Ранее сообщалось, что Минэкологии Московской области дало старт акции «Покорми птиц». В муниципалитетах уже начали развешивать кормушки.