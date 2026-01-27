Жителям Подмосковья рассказали, как обустроить искусственное гнездовье для птиц

27 января 2026, 21:34

Подмосковные любители природы могут помочь лесным обитателям пережить зиму. Так, для птиц очень важно обустройство искусственных гнездовий, которые спасают от холодов, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.





Для изготовления дуплянок, синичников и других гнездовий необходимо соблюдать ряд правил. Прежде чем обустраивать жилища для пернатых, следует прислушаться к рекомендациям экологов.

«Искусственные гнездовья нужно устанавливать в местах, где естественных дупел не хватает или просто нет, – в молодом лесу или там, где недавно проводили санитарные рубки. Ни в коем случае нельзя прибивать их к дереву. Дуплянку или синичник следует крепить на высоте от четырёх до шести метров обмотанной вокруг ствола проволокой. Между ней и стволом надо установить деревянные прокладки, чтобы проволока не врастала в живую древесину», – посоветовал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.