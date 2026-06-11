Подмосковье вышло в лидеры пивоваренной отрасли в ЦФО и России

11 июня 2026, 22:31

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область сохраняет ведущие позиции в пивоваренной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.





На Подмосковье приходится более 66% производства продукции этой категории в Центральном федеральном округе и 28,7 % общероссийского объёма.

«Это обеспечивает региону первое место как в ЦФО, так и в стране в целом. По итогам четырёх месяцев с начала года объём выпуска пива крепостью до 0,5 % составил в Подмосковье 19 миллионов литров. Это на 8,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Сегодня на территории региона работает более 50 пивоваренных предприятий, которые продолжают наращивать производство, в том числе безалкогольной продукции», – отметили в подмосковном Минсельхозпроде.