Подмосковье вышло в лидеры пивоваренной отрасли в ЦФО и России
Московская область сохраняет ведущие позиции в пивоваренной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
На Подмосковье приходится более 66% производства продукции этой категории в Центральном федеральном округе и 28,7 % общероссийского объёма.
«Это обеспечивает региону первое место как в ЦФО, так и в стране в целом. По итогам четырёх месяцев с начала года объём выпуска пива крепостью до 0,5 % составил в Подмосковье 19 миллионов литров. Это на 8,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Сегодня на территории региона работает более 50 пивоваренных предприятий, которые продолжают наращивать производство, в том числе безалкогольной продукции», – отметили в подмосковном Минсельхозпроде.
Среди ведущих предприятий – «Московская Пивоваренная Компания» в Мытищах, ООО «Глетчер» и АО «АБ ИнБев Эфес» в Клину.
Основные показатели развития отрасли ведомство представило в преддверии Дня пивовара в России, который в этом году выпадает на 13 июня.