Подмосковье вышло в лидеры рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область вошла в группу лидеров рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда» за 2024 год. Промежуточные итоги подвели Минэкономразвития и АНО «ФЦК», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Оценивалась эффективность работы по вовлечению предприятий в нацпроект при поддержке экспертов регионального и федерального центров компетенций.
В Подмосковье проект «Производительность труда» охватывает приоритетные отрасли, в том числе обрабатывающее и пищевое производство, сельское хозяйство, строительство и другие.
Компаниям оказывают адресную поддержку, включая оптимизацию процессов и обучение. В среднем участникам удаётся на 36% сократить время протекания процессов, на 35% уменьшить незавершенное производство и на 36% увеличить выработку. Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку через портал.
Читайте также:
В Московской области работают хранилища для картофеля и овощей мощностью 700 тыс. тонн
Подмосковный косметический завод расширяет производство в ОЭЗ «Дубна»
Подмосковный центр «Мой бизнес» за год оказал 35 тыс. услуг предпринимателям
«В прошлом году специалисты Регионального центра компетенций Московской области привлекли 42 предприятия, превысив годовой план. Всего по итогам 2024-го в проекте были задействованы 280 подмосковных компаний. Экономический эффект от реализации принципов бережливого производства на предприятиях региона превысил 9 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье проект «Производительность труда» охватывает приоритетные отрасли, в том числе обрабатывающее и пищевое производство, сельское хозяйство, строительство и другие.
Компаниям оказывают адресную поддержку, включая оптимизацию процессов и обучение. В среднем участникам удаётся на 36% сократить время протекания процессов, на 35% уменьшить незавершенное производство и на 36% увеличить выработку. Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку через портал.
Читайте также:
В Московской области работают хранилища для картофеля и овощей мощностью 700 тыс. тонн
Подмосковный косметический завод расширяет производство в ОЭЗ «Дубна»
Подмосковный центр «Мой бизнес» за год оказал 35 тыс. услуг предпринимателям
Лора Луганская