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Подмосковье вышло в лидеры рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Московская область вошла в группу лидеров рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда» за 2024 год. Промежуточные итоги подвели Минэкономразвития и АНО «ФЦК», сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Оценивалась эффективность работы по вовлечению предприятий в нацпроект при поддержке экспертов регионального и федерального центров компетенций.
«В прошлом году специалисты Регионального центра компетенций Московской области привлекли 42 предприятия, превысив годовой план. Всего по итогам 2024-го в проекте были задействованы 280 подмосковных компаний. Экономический эффект от реализации принципов бережливого производства на предприятиях региона превысил 9 млрд рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


В Подмосковье проект «Производительность труда» охватывает приоритетные отрасли, в том числе обрабатывающее и пищевое производство, сельское хозяйство, строительство и другие.

Компаниям оказывают адресную поддержку, включая оптимизацию процессов и обучение. В среднем участникам удаётся на 36% сократить время протекания процессов, на 35% уменьшить незавершенное производство и на 36% увеличить выработку. Чтобы присоединиться к проекту, нужно подать заявку через портал.

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В Подмосковье с начала года запустили уже 11 единиц тяжёлой медицинской техники
12 февраля 2025, 19:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В стационаре №4 Ногинской больницы заработал новый цифровой рентген-аппарат. Он был закуплен благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьёва, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Сегодня новый рентген-аппарат заработал в Ногинской больнице. На его закупку было направлено более 29 млн рублей. На этой неделе начал работу такой же аппарат в Клинской больнице, а всего с начала года в регионе запустили уже 11 единиц тяжелой медтехники более чем на 286 млн рублей», – уточнил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он напомнил, что современное медицинское оборудование необходимо для более точной и качественной диагностики.

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Жителям Подмосковья рассказали, что делать, если вещи упали в шахту лифта
12 февраля 2025, 18:41

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Согласно статистике, чаще всего в шахты лифтов падают малогабаритные вещи – деньги, телефоны или документы. При этом абсолютно все упавшие предметы несложно вернуть, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В этом случае нужно позвонить специалистам компании, которая обслуживает лифтовое оборудование в доме. Как правило, телефон указан на информационной табличке, установленной в самом лифте. Можно также дозвониться сотрудникам управляющей организации. Они примут заявку, а затем через ремонтно-спасательную службу отработают её», – рассказали в Минчистоты.
В ведомстве подчеркнули, что ни в коем случае нельзя пытаться достать упавший предмет самостоятельно, так как это опасно для жизни.

Для предотвращения падения личных вещей в шахту лифта в министерстве рекомендовали держать ключи и мобильный телефон в кармане или в сумке.

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Более 80 картин представят на масштабной выставке Доржиева в «Новом Иерусалиме»
12 февраля 2025, 18:21

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее «Новый Иерусалим» 21 февраля открывается выставка «Повелитель снов» художника Зорикто Доржиева (ZORIKTO). Она станет самой масштабной в его творческой биографии, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Посетители увидят более 80 произведений – живопись и графику, охватывающие период почти в два десятилетия. В Подмосковье выставка работ Доржиева проходит впервые.
«Это продолжение знакомства посетителей музея с творчеством современных художников. Примечательно, что мы первыми в Подмосковье представляем персональную экспозицию Зорикто. Думаю, что экспозиция будет интересна и тем, кто хорошо знает работы мастера, и особенно тем, для кто впервые познакомится с его удивительными мирами и персонажами», – отметила директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На выставке будет представлено три раздела – от первой знаковой серии и произведений Зорикто, связанных с темой детства, до появления авторского стиля «Ваджра-панк», в котором соединяются мастерство академической школы живописи и яркость поп-культуры.

Первый раздел «Детские игры – дело серьёзное» посвящен размышлениям о жизни ребёнка. Это яркие, динамичные работы, транслирующие эмоциональные детские образы. Художник признаётся, что до 2010 года детские персонажи его картин были проекцией его собственных детских впечатлений. А когда у Зорикто подросли собственные дети, он стал смотреть на мир через призму их взгляда.

Концептуальные арт-объекты «Вечная жизнь» и «Вечная битва» вошли во второй раздел экспозиции. Работы были созданы во время эпидемии коронавируса.

Женским образам посвящён третий раздел выставки. Загадочные красавицы художника обладают гипнотическим обаянием в любой ипостаси – мать, госпожа, возлюбленная, муза.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На выставке можно будет увидеть и работы проекта «Новая степь», который художник представил на 58-й Венецианской биеннале. Он посвящён размышлению о феномене образа кочевника, человека, находящегося в постоянном движении, на перекрёстке множества культур.
«Выставка-ретроспектива охватит разные периоды моей жизни и объединит работы от самых ранних до написанных недавно. Я постарался как можно шире обозначить свои увлечения, стили и направления. Мы никогда раньше не собирали столько картин на одной площадке», – рассказал Доржиев.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Экспозиция разместится в выставочных залах на втором этаже музея. В рамках выставки пройдёт насыщенная параллельная программа. Кроме того, Зорикто Доржиев подготовит авторский видеогид по экспозиции.

Работа выставки продлится до 18 мая 2025 года. Подробности – на сайте музея «Новый Иерусалим».

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Подмосковные автоинспекторы вычислили по видео и наказали дрифтера
12 февраля 2025, 17:58

Фото: iStock / Auto Racing

Сотрудники ГАИ Сергиево-Посадского городского округа привлекли к ответственности дрифтера. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции.
«В ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеопубликацию, на которой запечатлено, как водитель автомобиля BMW совершает опасные манёвры около кругового движения на 1-й Больничной улице города Хотьково. Сотрудники полиции установили водитель транспортного средства. Им оказался местный житель 2003 года рождения, который устроил дрифт, совершая опасную езду и игнорируя других участников дорожного движения», – сообщили в пресс-службе.
За нарушение правил дорожного движения водителя привлекли к административной ответственности.

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Водителей и пешеходов предупредили о снеге и гололедице на подмосковных дорогах
12 февраля 2025, 17:51

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московском регионе с четверга ожидается небольшой снег, а температура воздуха понизится до -11°С. В связи с этим на дорогах местами возможна гололедица, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Там призвали водителей быть предельно внимательными, так как при ухудшении погодных условий видимость на дорогах может быть снижена, что может влечёт за собой ДТП.

Дорожники Московской области будут мониторить погодные условия и обработают противогололёдными материалам проезжую часть на вылетных трассах, а также дорогах с интенсивным движением.
«Водителям не следует отвлекаться на телефон. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Если вы отправляетесь в дальнюю поездку, не останавливайтесь на обочине. Лучше сделать это на площадке отдыха или АЗС. В случае вынужденной остановки из-за поломки автомобиля нужно покинуть салон, уйти за пределы проезжей части и позвонить по номеру 112», – сказали в региональном Минтрансе.
Там добавили, что пешеходам следует ждать транспорт на посадочных площадках, переходить проезжую часть и железнодорожные пути по оборудованным переходам, быть осторожнее на парковках у магазинов, торговых центров и во дворах. Вечером для безопасности рекомендуется носить световозвращающие элементы.

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