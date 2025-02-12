Подмосковный центр «Мой бизнес» за год оказал 35 тыс. услуг предпринимателям

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Более 34 тыс. предпринимателей получили в 2024 году помощь от центра «Мой бизнес» Московской области. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Они воспользовались услугами по программам содействия развитию своего дела, которые работают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
По словам зампреда, самой востребованной оказалась поддержка для бизнеса в сферах производства, образования и креативных индустрий.
Как напомнили в министерстве, подмосковный центр «Мой бизнес» оказывает все меры поддержки в онлайн-режиме. Получить помощь можно на всех этапах развития собственного дела. Предприниматели могут воспользоваться информационной, аналитической, консультационной поддержкой и другими услугами.
Подробнее о мерах поддержки для предпринимателей можно узнать на Инвестпортале Московской области.
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«В 2024 году более 34 тыс. субъектов МСП, самозанятых и физлиц воспользовались услугами центра «Мой бизнес» Московской области. Они получили свыше 35 тыс. услуг. Чаще всего предприниматели обращались за консультациями, образовательной поддержкой. Оказывались и услуги по популяризации продукции, участию в выставках и ярмарках», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По словам зампреда, самой востребованной оказалась поддержка для бизнеса в сферах производства, образования и креативных индустрий.
Как напомнили в министерстве, подмосковный центр «Мой бизнес» оказывает все меры поддержки в онлайн-режиме. Получить помощь можно на всех этапах развития собственного дела. Предприниматели могут воспользоваться информационной, аналитической, консультационной поддержкой и другими услугами.
Подробнее о мерах поддержки для предпринимателей можно узнать на Инвестпортале Московской области.
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Лора Луганская